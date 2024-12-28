الرقابة الإسرائيلية تسمح بنشر معلومات جديدة عن اغتيال هنية بطهران

بثّت القناة الـ12 الإسرائيلية تحقيقا عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية بعنوان "الموساد في قلب طهران.. هكذا قتلت إسرائيل إسماعيل هنية في المجمع الأكثر حماية".

وقالت القناة إنّ الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت بنشر معلومات جديدة بشأن اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية، وأضافت أن هنية كان أحد المشاركين في التخطيط لعملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات ومعسكرات غلاف قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وجاء في تفاصيل التحقيق أن هنية رُصد وهو يرتاد الموقع ذاته في طهران عدة مرات، ويبقى في الغرفة نفسها، وكان روتينه اليومي معروفا، وأنّ الموساد اغتاله بواسطة قنبلة وضعت في غرفته بحيث لا تؤدي إلى مقتل أحد سواه، وكان ذلك قبل بدء مراسم تسلم الرئيس الإيراني الجديد مهامه.

كما قالت إنه في ليلة اغتيال هنية تعطل مكيف غرفته، وهو ما كان سيؤدي لإلغاء المهمة، لكن الإيرانيين أصلحوه.

ووصف التحقيق عملية اغتيال هنية بأنّها كانت من الأخطر والأكثر حساسية في تاريخ المخابرات.

وكانت حركة حماس أعلنت صباح الأربعاء 31 يوليو/تموز الماضي استشهاد هنية إثر عملية اغتيال استهدفته بمقر إقامته في طهران عقب مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ونفت إيران ضلوع عناصر من الداخل بعملية الاغتيال.