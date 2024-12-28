عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: الرقابة العسكرية الإسرائيلية تسمح بنشر معلومات جديدة حول اغتيال إسماعيل هنية في طهران

عاجل | تحقيق للقناة 12 الإسرائيلية: هنية رصد وهو يرتاد الموقع ذاته بطهران مرات عدة ويبقى في الغرفة نفسها

عاجل | تحقيق للقناة 12 الإسرائيلية: الموساد اغتال هنية بواسطة قنبلة وضعت في غرفته بحيث لا تؤدي إلى مقتل أحد غيره

التفاصيل بعد قليل..