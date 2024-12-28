ساعر: على إسرائيل البقاء كقوة مسيطرة في غزة

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر الذي أكد أنه يجب على إسرائيل البقاء كقوة مسيطرة في قطاع غزة، نظرا لعدم وجود كيان قادر على توفير الأمن في المنطقة، على حد قوله. وقال ساعر "على المدى القريب، نحن الجهة الوحيدة التي يمكنها ضمان أمننا".

وأضاف أن حكومة الاحتلال لا تخطط لإعادة المستوطنات الإسرائيلية إلى غزة.

وأعرب ساعر عن تفاؤله بشأن مستقبل العلاقات الإسرائيلية الأميركية خلال ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترامب الثانية، إذ أشاد بسياساته السابقة مثل الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، متوقعا خطوات إضافية لتعزيز التحالف، منها تشريعات قد تستهدف المحكمة الجنائية الدولية.

وتطرق ساعر إلى التحديات الإنسانية في قطاع غزة، فزعم أن المساعدات التي تصل إلى القطاع "غالبا ما تُستغل من قبل حماس لتعزيز قوتها العسكرية". وأكد ضرورة إعادة تقييم طرق إدارة المساعدات لتجنب استخدامها ضد إسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها إسرائيل، حيث يركز وزير الخارجية الجديد على تعزيز التحالفات وإعادة ترتيب الأولويات لضمان أمن إسرائيل في المنطقة ومصالحها الإستراتيجية.