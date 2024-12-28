روسيا تدمر عشرات المسيّرات وزاباروجيا تتعرض لهجوم كبير

أعلنت روسيا اليوم السبت تدمير عشرات المسيّرات الأوكرانية فوق بعض مناطقها الليلة الماضية، في وقت أكدت فيه أوكرانيا أن مئات الهجمات الروسية استهدفت زاباروجيا، كما أفادت بريطانيا بأنها تعتزم زيادة جهودها في تدريب الجنود الأوكرانيين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 56 مسيّرة أوكرانية بما في ذلك 11 مسيّرة فوق منطقة بيلغورود، و28 فوق منطقة فورونيج، و17 فوق منطقة روستوف.

وأفاد حاكم مقاطعة بيلغورود بإصابة شخصين بانفجار مسيّرات أوكرانية.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية أن القوات الروسية شنت أمس الجمعة 397 هجوما على مناطق مختلفة في زاباروجيا جنوب شرق البلاد، منها 237 هجوما بالمسيّرات و153 هجوما بالمدفعية و6 هجمات صاروخية.

تحمل القتال

على صعيد متصل، أكدت بريطانيا أنها تعتزم زيادة جهودها للمساعدة في تدريب الجنود الأوكرانيين على تحمل ضغط القتال.

وقالت وزارة الدفاع إنها تتوقع أن يحضر 180 قائدا أوكرانيا الدورة الخاصة بتحمل ضغوط القتال، التي يقدمها متخصصون في الجيش البريطاني في عام 2025 مقارنة بـ100 قائد حضروا الدورة في عام 2024.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن وزير القوات المسلحة البريطاني لوك بولارد قوله إن "الشعب الأوكراني يقاتل بشجاعة كبيرة للدفاع عن بلادهم وواجبنا أن نضعهم في أقوى وضع ممكن".

وتدعم الولايات المتحدة ودول في الاتحاد الأوروبي الجيش الأوكراني بالعتاد والتدريب العسكري منذ بدء الحرب مع روسيا في فبراير/شباط 2022.