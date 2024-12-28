قصف أميركي بريطاني على حجة شمالي اليمن

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) -اليوم السبت- شن "التحالف الأميركي البريطاني" غارتين على محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين، في نبأ عاجل، "عدوان أميركي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة بحيص بمديرية ميدي في محافظة حجة".

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف أو ماذا استهدف تحديدا، في حين لم يصدر تعليق فوري بخصوص ذلك من واشنطن أو لندن.

وتخضع معظم محافظة حجة لسيطرة الحوثيين، ويوجد فيها ميناء ميدي البحري.

ويأتي استهداف محافظة حجة التي تقع تحت سيطرة الحوثيين في ظل تصعيد الجماعة خلال الفترة الأخيرة لهجماتها على إسرائيل والسفن المتوجهة إليها بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، قوبل بتصعيد مماثل في الهجمات على اليمن من قبل إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.

وأعلنت جماعة الحوثي -في وقت سابق السبت- أن قواتها استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي "حقق هدفه بنجاح"، في حين ادعى الجيش الإسرائيلي اعتراض هذا الصاروخ خارج المجال الجوي للبلاد.

وهذا سادس هجوم صاروخي من نوعه للحوثيين على إسرائيل خلال أقل من أسبوعين.

غارة على صنعاء

كما أعلنت جماعة الحوثي عن غارة أميركية بريطانية أخرى على العاصمة صنعاء -مساء أمس الجمعة- دون التطرق إلى نتائجها.

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وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 لعدوان إسرائيلي بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، وينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

ومنذ مطلع 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافهم العسكرية.