البيت الأبيض: كوريا الشمالية تتكبد خسائر فادحة في كورسك

قال البيت الأبيض أمس الجمعة إن القوات الكورية الشمالية تتعرض لخسائر بشرية فادحة على خطوط المواجهة في الحرب الروسية مع أوكرانيا، دون تعليق من قبل موسكو أو بيونغ يانغ.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن نحو ألف من الجنود الكوريين الشماليين قتلوا أو جرحوا خلال الأسبوع الماضي وحده في منطقة كورسك الروسية، بما يتجاوز العدد الذي قدمه المسؤولون الأميركيون سابقا، والذي يقدر بعدة مئات.

وأضاف كيربي أن القادة العسكريين الروس والكوريين الشماليين يعاملون هذه القوات على أنها يمكن التضحية بها ويأمرونها بهجمات يائسة ضد الدفاعات الأوكرانية"، واصفا هجمات القوات الكورية الشمالية بأنها "هجمات جماعية ومتفرقة".

وأفاد بأن الرئيس جو بايدن من المرجح أن يوافق على حزمة مساعدات أخرى لأوكرانيا في الأيام المقبلة، بعد أن ندد بايدن بهجمات روسيا في يوم عيد الميلاد على شبكة الطاقة في أوكرانيا وبعض مدنها، وطلب من وزارة الدفاع مواصلة زيادة الأسلحة إلى أوكرانيا.

ولم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب للتعليق، ورفضت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة التعليق، وفق وكالة رويترز.

بيد أن وزارة الدفاع الروسية أفادت أمس بأن القوات الروسية استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في كورسك وكبدتها خسائر فادحة في العدة والعتاد، دون الإشارة إلى الجنود الكوريين الشماليين.

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دون حماية

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في خطابه المسائي -عبر الاتصال المرئي أمس- إن قوات كوريا الشمالية تكبدت خسائر "فادحة للغاية" ويتم الزج بها في المعركة دون حماية تذكر من القوات الروسية.

وشدد على أن الجيش الأوكراني لا يرى أي اهتمام من الجيش الروسي أو القادة الكوريين الشماليين في ضمان بقاء لجنود الكوريين الشماليين على قيد الحياة.

وأضاف "كل شيء مُعد بحيث يصبح من المستحيل علينا إيقاعهم في الأسر. هناك حالات يتم فيها إعدامهم من قبل قواتهم. يرسلهم الروس لشن هجمات دون حماية تذكر".

ولفت إلى أنه لا ينبغي للكوريين الشماليين أن يفقدوا حياتهم في حرب بأوروبا، وإذا كانت الصين صادقة في عدم رغبتها في توسع الحرب، "فعليها ممارسة الضغط المناسب على بيونغ يانغ".

كما أكد زيلينسكي الاثنين أن أكثر من 3 آلاف جندي كوري شمالي سقطوا بين قتيل وجريح في منطقة كورسك الروسية، مشيرا إلى أن الأرقام تعتمد على بيانات أولية.

يذكر أن روسيا وكوريا الشمالية وقعتا معاهدة شراكة إستراتيجية في يونيو/حزيران الماضي، لتقديم مساعدة عسكرية "دون تأخير" إن وقع هجوم على الدولة الأخرى.