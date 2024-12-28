إعلام إسرائيلي: تل أبيب تخطط لعمليات عسكرية واسعة ضد الحوثيين باليمن

كشفت مصادر أمنية إسرائيلية أن تل أبيب تستعد لشن عمليات عسكرية واسعة ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، بهدف إلحاق الضرر بالجماعة وقياداتها، والرد على هجماتها بالطائرات بدون طيار والصواريخ التي تطلقها على إسرائيل خلال الفترة الأخيرة.

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية عن مصادر أمنية قولها إن إسرائيل اقترحت على "الولايات المتحدة ودول أخرى المشاركة في تنفيذ عمليات مشتركة ضد الحوثيين"، مع تقديرات تشير إلى أن الحملة قد تستمر عدة أسابيع.

وفي الأشهر الماضية شن الحوثيون هجمات عدة بالصواريخ والمسيّرات على إسرائيل والسفن المتجهة نحوها، وذلك في إطار عمليات مستمرة منذ أواخر العام الماضي، يقولون إن هدفها إسناد المقاومة في غزة، مؤكدين أنها لن تتوقف قبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

الحوثيون متقدمون

وقال مسؤول إسرائيلي، رفض الكشف عن هويته، إن الحوثيين "أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية مما يعتقده الكثيرون، ولا ينبغي التقليل من شأنهم"، موضحا أن من خلال الدعم الإيراني تمكن الحوثيون من اتخاذ "خطوات عملية في متابعة أيديولوجيتهم، التي تدعو إلى تدمير الولايات المتحدة وإسرائيل".

ويقول الخبراء إن طائرات بدون طيار وصواريخ وقذائف أطلقتها جماعة الحوثي تمكنت من التحايل على أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية التي كانت تتباهى بها، وأعادت إلى الواجهة المعضلة العسكرية الإسرائيلية الدائمة: كيف يمكن هزيمة عدو مسلح بمخزون من الأسلحة أرخص نسبيا؟

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ويرى المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الذي يشغل الآن منصب زميل بارز في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب يوئيل جوزانسكي، "يريد الحوثيون حرب استنزاف على إسرائيل، لمواصلة إطلاق النار حتى يتمكنوا من القول، نحن المقاومة الحقيقية".

ويضيف جوزانسكي أن حساب التكلفة معقد بالنسبة لإسرائيل، فتكلف طائرات الحوثي بدون طيار والصواريخ حوالي عدة آلاف من الدولارات لكل منها، في حين تكلف كل عملية اعتراض إسرائيل عشرات الآلاف من الدولارات على الأقل.

الوقوع في الفخ

وقال جوزانسكي "نظرا لأن محاولة إدخال طائرة بدون طيار أو صاروخ كل بضعة أيام أو أسابيع إلى إسرائيل أمر رخيص للغاية بالنسبة لهم، فيمكنهم الفوز بهذا، والسؤال الآن هو: كيف تتجنب إسرائيل الوقوع في فخهم؟".

وبدوره، يرى المؤرخ العسكري في الجامعة العبرية بالقدس داني أورباتش أنه على "عكس الأعداء على حدود إسرائيل، فإن الحوثيين يبعدون أكثر من 1000 ميل، وهم منغمسون في بلد جبلي فقير للغاية بدون أي مركز ثقل للبنية التحتية، وبدون أماكن أو أصول تشكل محورا لعملياتهم، بحيث يؤدي ضربهم إلى إعاقتهم".

ونفذت إسرائيل العديد من الهجمات على اليمن، كان آخرها التي استهدفت مطار صنعاء الدولي باليمن أمس الأول الخميس، وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص على الأقل.

وجاءت الغارة الإسرائيلية على مطار صنعاء، في الوقت الذي كان فيه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على وشك استقلال الطائرة هناك، مما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى دعوة إسرائيل والمسلحين في اليمن إلى وقف أعمالهم العسكرية واستخدام ضبط النفس.