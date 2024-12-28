إعلام إسرائيلي: تصريحات نتنياهو وكاتس ضارة وعلينا قبول ما تعرضه حماس

يتواصل النقاش في الإعلام الإسرائيلي حول مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وسط انتقادات حادة للمستوى السياسي في إسرائيل.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت حرج، حيث تنقل وسائل إعلام عن خبراء ومحللين أن التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس تضر بفرص التوصل لاتفاق.

وكان كاتس تجول في محور فيلادلفيا، وقال إنه في اليوم التالي في قطاع غزة ستبقى السيطرة اﻷمنية بيد إسرائيل، وإن الجيش سيكون قادرا على العمل بكل الطرق.

ومعلقا على هذه التصريحات، قال يارون أبرهام مراسل الشؤون السياسية بالقناة 12 إن مسؤولين أمنيين وصفوا تصريحات كاتس تلك وتصريحات نتنياهو لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأنها "ضارة وغير ضرورية".

وحسب أبرهام، فإن هؤلاء المسؤولون يرون أن نجاح المرحلة الأولى من الصفقة الإنسانية يعتمد على اقتناع حركة حماس بإمكانية انسحاب الجيش الإسرائيلي في المراحل المقبلة.

تردد وصدمة

ويرى رفيف دروكر المحلل السياسي في القناة 13 أن تردد نتنياهو يمثل عائقا رئيسيا، لافتا إلى أنه قرر مبدئيا المضي قدما في المرحلة الأولى من الصفقة، لكنه ما زال مترددا بسبب المخاوف من تبعاتها.

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ومن جهتها، أشارت موريا أسرف وولبيرغ مراسلة الشؤون السياسية بالقناة ذاتها إلى أن هناك صدمة في أوساط أجهزة الأمن بسبب فشل الصفقة الأولى لإطلاق سراح كبار السن.

وقالت المراسلة الإسرائيلية إن هذا الفشل أدى إلى قناعة متزايدة بأنه يجب قبول عروض حماس الحالية دون محاولة فرض شروط إضافية.

بينما انتقد يشاي كوهين المحلل السياسي للقناة 12 الاعتماد المفرط على تصريحات حماس في تفسير الموقف الإسرائيلي.

وأكد أن التعامل مع بيانات حماس كحقائق مطلقة يعكس ضعفا في إدارة المفاوضات، مشددا على ضرورة الحفاظ على سيادة القرار الإسرائيلي.

تصعيد بالضفة

وفي سياق آخر، تناول الإعلام الإسرائيلي التصعيد في الضفة الغربية، حيث أصيب قائد لواء "منشيه" العميد أيوب كيوف بجروح متوسطة إثر انفجار عبوة ناسفة.

وأكدت كرمل دنغور مراسلة قناة كان رقم 11 أن الأحداث الأخيرة تشير إلى تحول في تكتيكات المقاومة الفلسطينية في الضفة.

ومن جانبه، أوضح المقدم دافيد ليفي قائد وحدة "خروب" أن أساليب المقاومة في الضفة أصبحت مشابهة لتلك المستخدمة بغزة، مثل استخدام العبوات الناسفة والقنابل اليدوية.

واعتبر ليفي أن هذا التحول يمثل تحديًا أكبر للقوات الإسرائيلية بسبب الطبيعة الانتقائية للاشتباكات هناك.

بينما أشار أمير بار-شالوم مراسل إذاعة الجيش للشؤون العسكرية إلى ما وصفه بـ"تحول الضفة إلى غزة" في إشارة إلى تصاعد استخدام الأساليب القتالية المتطورة التي تعلمتها المقاومة الفلسطينية من غزة.