إصابات بانفجار أمام مستشفى في كابل

أعلنت الشرطة الأفغانية إصابة 4 مدنيين جراء انفجار بالقرب من مستشفى في العاصمة كابل، من دون أن تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عنه.

وقال المتحدث باسم شرطة كابل خالد زدران إن انفجارا وقع اليوم السبت على الطريق أمام مستشفى الشيخ زايد في العاصمة الأفغانية، أدى لإصابة 4 مدنيين بجروح طفيفة.

وأضاف المتحدث أن قوات الأمن وصلت إلى موقع الانفجار وبدأت التحقيق في الحادث، وأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن سكان في كابل قولهم إن الانفجار كان كبيرا وسمع دويه في أرجاء العاصمة.

وشهدت أفغانستان في الآونة الأخيرة عدة هجمات استهدفت مواطنين وقوات أمن.

ففي سبتمبر/أيلول الماضي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم انتحاري خلّف 6 قتلى و13 جريحا أمام مكاتب النيابة العامة في كابل.

كما أعلن التنظيم خلال الشهر نفسه مسؤوليته عن هجوم آخر وسط البلاد خلف 15 قتيلا و6 مصابين.