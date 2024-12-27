أخبار|عربي

يديعوت أحرونوت: إسرائيل تواصلت مع نظام الأسد عبر واتساب وعرضت عليه صفقة

DAMASCUS, SYRIA - MAY 03: Syria's President Bashar al-Assad, seen during the Signing of the comprehensive program of strategic and long-term cooperation between Iran and Syria, On May 03, 2023 In Damascus, Syria. (Photo by Borna News/Matin Ghasemi/Aksonline ATPImages/Getty Images)
الصحيفة قالت إن الأسد كان من المفترض أن يلتقي رئيس الموساد السابق يوسي كوهين في الكرملين لكنه تراجع (غيتي)
27/12/2024-|آخر تحديث: 27/12/202405:02 م (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إسرائيل أجرت خلال السنوات الأخيرة اتصالات مع نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد عبر تطبيق واتساب.

وذكرت الصحيفة في تقرير اليوم الجمعة "خلال السنوات الأخيرة أجرت إسرائيل عمليات سرية لإقامة اتصالات مع الأسد وحاشيته"، وتابعت "أرسل عناصر المخابرات الإسرائيلية رسائل عبر تطبيق واتساب تحت اسم موسى، ووصلت إلى أعلى المستويات في دمشق".

وأضافت "كانت هناك أيضا عمليات أخرى تهدف إلى إبرام صفقة سرية (مع إسرائيل) يقوم بموجبها الأسد بوقف نقل الأسلحة إلى لبنان مقابل رفع العقوبات (الدولية) عن النظام".

وقالت الصحيفة إنه مع نهاية العام 2019 كان من المفترض أن يلتقي الأسد رئيس الموساد السابق يوسي كوهين في الكرملين لكن الرئيس السوري المخلوع تراجع.

وأشارت إلى أن الرسائل كانت توجه من شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي (أمان) عبر واتساب إلى وزير الدفاع السوري آنذاك علي عباس بعد تنفيذ إسرائيل غارات على أهداف قالت إنها "إيرانية أو لحزب الله في سوريا".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها بأيام على مدن أخرى، لتنهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

إعلان

وفي اليوم التالي أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

المصدر : وكالة الأناضول

إعلان