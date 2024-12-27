واشنطن: الحوثيون يشكلون تهديدا لإسرائيل وهجماتهم ستستمر ضد قواتنا

قال منسق الاتصالات في الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن الحوثيين لا يزالون يشكلون تهديدا لإسرائيل ويشنون عمليات ضدها، ويرى مسؤول إسرائيلي أن الحوثيين أكثر تقدما تقنيا مما يتصوره كثيرون.

ودعا كيربي الإسرائيليين إلى شن عملياتهم في اليمن بشكل يحد من الأضرار على البنية التحتية المدنية.

كما أعرب كيربي عن اعتقاده أن هجمات الحوثيين على القوات الأميركية ستستمر، ولفت في الوقت نفسه إلى تمكن واشنطن من إضعاف قدرات الحوثيين على استهداف سفن الشحن الدولي.

ومن جهة أخرى، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الحوثيين أكثر تقدما تقنيا مما يتصوره كثيرون، وإنه يجب عدم التقليل من شأنهم.

من جهتها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن منظومة الدفاع الجوي الأميركية "ثاد" اعترضت فجر الجمعة صاروخا أطلق من اليمن، وذلك في أول استخدام لها منذ نشرها في إسرائيل.

وبثت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبر حسابها على منصة "إكس"، صورا لتفعيل المنظومة الأميركية فجر الجمعة، إثر رصد صاروخ باليستي أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي باعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وكانت وجهتُه وسط إسرائيل، وأضاف المتحدث، في بيان، أن اعتراض الصاروخ تم قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي.

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وقد دوت صفارات الانذار في عشرات المواقع والمناطق وسط إسرائيل، وفي مستوطنات الضفة الغربية، إثر رصد إطلاق الصاروخ.

وأفاد الاسعاف الاسرائيلي بإصابة 18 شخصا، نتيجة التدافع في طريقهم إلى المناطق المحمية، وذكرت القناة الـ12 الاسرائيلية أن عمليات هبوط الطائرات إلى مطار بن غوريون في تل ابيب توقفت لمدة نحو نصف ساعة، قبل أن تستأنف لاحقا.

وفي الأشهر الماضية شن الحوثيون هجمات عدة بالصواريخ والمسيّرات على إسرائيل والسفن المتجهة نحوها، وذلك في إطار عمليات مستمرة منذ أواخر العام الماضي، ويقولون إن هدفها إسناد المقاومة في غزة.