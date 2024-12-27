مقتل عنصرين من حركة الشباب بغارة أميركية جنوبي الصومال

أعلن الجيش الأميركي أنه شن غارة جوية على منطقة في جنوب الصومال أسفرت عن مقتل عنصرين من حركة الشباب المجاهدين.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) -في بيان- إن "الضربة الجوية نُفّذت بالتنسيق مع الحكومة الفدرالية الصومالية الثلاثاء الماضي"، موضحة أن الضربة استهدفت هذين الجهاديين بينما كانا على بعد نحو 10 كيلومترات جنوب غربي بلدة كوينو بارو الواقعة جنوب العاصمة مقديشو.

وعلى صعيد متصل، أعلنت الحكومة الصومالية مقتل قيادي في تنظيم حركة الشباب في عملية نفذت في المنطقة نفسها.

وقالت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، في منشور على منصة إكس، إن "رئيس العصابة الإرهابية محمد مير جامع، المعروف أيضا باسم أبو عبد الرحمن" قتل خلال "عملية خططت لها ونفذتها بدقة قواتنا الوطنية بالتعاون مع شركاء دوليّين".

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "حركة الشباب المجاهدين" التي أسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم القاعدة، وتبنّت عمليات عديدة أودت بحياة المئات.

ونفذت حركة الشباب العديد من التفجيرات والهجمات في مقديشو ومناطق أخرى في البلاد.

ورغم أن القوات الحكومية طردتهم من العاصمة في 2011 بدعم من قوات الاتحاد الأفريقي، فإن الجهاديين ما زالوا منتشرين في مناطق ريفية ينطلقون منها لشن هجماتهم على أهداف عسكرية وأخرى مدنية.