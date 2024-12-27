غارات أميركية بريطانية على صنعاء وتوقعات باستمرار التصعيد الإسرائيلي

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين إن عدوانا أميركيا بريطانيا استهدف صنعاء، في حين تحدثت تقارير عن قصف طال مواقع عدة بالعاصمة اليمنية، وسط توقعات إسرائيلية باستمرار التصعيد ضد الحوثيين.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إن مراسلها أفاد بأن غارة جوية استهدفت حديقة 21 سبتمبر بمديرية معين في صنعاء.

من جهتها قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الولايات المتحدة هي على الأرجح من نفذ هذه الهجمات.

#المسيرة_عاجل | مراسلنا في صنعاء: عدوان أمريكي بريطاني استهدف بغارة حديقة 21 سبتمبر -الفرقة سابقا- بمديرية معين — المسيرة – عاجل (@Almasirahbrk) December 27, 2024

"لن نترك غزة"

من جانبه، قال نصر الدين عامر نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين إن صنعاء تتعرض للقصف، وأضاف "لن نترك غزة إطلاقا وعملياتنا بتوفيق الله وعونه في تصعيد وليست في تراجع".

وأكد أن جماعته لن تُوقف العمليات التي تشنها من اليمن تحت أي ضغوطات أو تصعيد مهما كان حجمه.

وقال المسؤول الحوثي إن وقف العدوان على غزة وحده الكفيل بوقف العمليات التي تشنها جماعته من اليمن ضد الاحتلال الإسرائيلي.

قصف عدواني على العاصمة صنعاء .. لن تُوقف عمليات اليمن تحت أي ضغوطات أو تصعيد مهما كان حجمه ، ووحده وقف العدوان على غزة يمكن أن يوقف عمليات اليمن . لن نترك غزة إطلاقا وعملياتنا بتوفيق الله وعونه في تصعيد وليست في تراجع . — نصر الدين عامر | Nasruddin Amer (@Nasr_Amer1) December 27, 2024

تصريحات أميركية

وتأتي الغارات الأميركية البريطانية على صنعاء بعد تصريحات أدلى بها منسق الاتصالات بالأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، حيث قال إن الحوثيين لا يزالون يشكلون تهديدا لإسرائيل ويشنون عمليات ضدها.

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ودعا كيربي الإسرائيليين إلى شن عملياتهم في اليمن بشكل يحد من الأضرار على البنية التحتية المدنية.

كما أعرب عن اعتقاده أن هجمات الحوثيين على القوات الأميركية ستستمر، ولفت في الوقت نفسه إلى تمكن واشنطن من إضعاف قدرات الحوثيين على استهداف سفن الشحن الدولي.

وكان الإسعاف الإسرائيلي أعلن إصابة 18 شخصا خلال تدافع وهم في طريقهم إلى المنطقة المحمية إثر إطلاق صاروخ أطلق من اليمن فجر اليوم الجمعة، وأعلن الجيش اعتراضه قبل دخوله إسرائيل.

وجاء ذلك بعد ساعات من تهديد جماعة الحوثيين بالرد "سريعا" على الهجوم الإسرائيلي على اليمن والذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 40 آخرين.

توقعات إسرائيلية

في غضون ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن أجهزة الأمن تعتبر المواجهة مع الحوثيين معركة مستمرة وتستعد لاستهداف قادتهم.

كما نقلت إذاعة جيش الاحتلال -عن الرئيس السابق لشعبة العمليات بالجيش يسرائيل زيف- قوله إن الضربات الإسرائيلية على الحوثيين لن تستمر إلى الأبد، ولكن على الإسرائيليين أن يكونوا مستعدين لعدم توقفها الأشهر المقبلة.