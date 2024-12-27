مقتل إسرائيلية في عملية طعن قرب تل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل امرأة متأثرة بجراحها -اليوم الجمعة- في عملية طعن بهرتسليا قرب تل أبيب.

وقالت الشرطة الإسرائيلية عبر منصة "إكس" إنها أطلقت النار على منفذ العملية واعتقلته.

من جهتها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المنفذ تعرض لإطلاق نار على يد عناصر أمن ثم اعتقل وهو مصاب.

ودفعت الشرطة بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المدينة وأعلنت حالة الاستنفار، نافية وجود مشتبه فيهم آخرين.

وأظهرت صور بثت على منصات التواصل الاجتماعي مسعفين يحاولون إنقاذ الإسرائيلية المصابة.

كما أظهرت الصور عناصر من الشرطة يحيطون بشخص مصاب ملقى على الأرض يعتقد أنه منفذ الهجوم.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت في البداية بوجود معلومات عن إصابات جراء إطلاق نار في هرتسليا.

وسائل إعلام إسرائيلية عن الشرطة: مقتل امرأة في عملية طعن بمدينة هرتسليا بتل أبيب واعتقال منفذ العملية pic.twitter.com/0oKpAWdamt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 27, 2024

منفذ العملية

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الشرطة أن منفذ عملية الطعن من سكان الضفة الغربية ولم تكن هناك إنذارات بشأنه.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الشرطة فتحت تحقيقا في كيفية وصول منفذ العملية إلى هرتسليا رغم عمليات الجيش في طولكرم شمالي الضفة الغربية.

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وكان جيش الاحتلال نفذ على مدى يومين عملية عسكرية جديدة في مخيم طولكرم أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين بين مدنيين ومقاومين.

وفي الآونة الأخيرة تواترت عمليات الدهس والطعن وإطلاق النار التي تستهدف مستوطنين وجنودا إسرائيليين، ويقول الفلسطينيون إن هذه العمليات رد على الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.