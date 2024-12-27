إصابة إسرائيلية بجروح حرجة في عملية طعن قرب تل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة إسرائيلية بجروح حرجة اليوم الجمعة في عملية طعن بهرتسليا قرب تل أبيب.

وأضاف المصادر أنه إطلاق النار على منفذ العملية و"تحييده".

وأظهرت صور بثت على منصات التواصل الاجتماعي مسعفين يحاولون إنقاذ المرأة المصابة.

كما أظهر الصور عناصر من الشرطة يحيطون بشخص ملقى على الارض يعتقد أنه منفذ الهجوم.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت في البداية بوجود معلومات عن إصابات جراء إطلاق نار في هرتسليا.