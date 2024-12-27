مسؤولون أميركيون: حكم هيئة تحرير الشام لسوريا أفضل أمل لمنع الانزلاق للعنف

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين قولهم إنهم يشعرون باطمئنان من طريقة حكم هيئة تحرير الشام لمناطق سيطرتها قبل سقوط نظام بشار الأسد.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المصادر ذاتها أن حكم هيئة تحرير الشام لسوريا بشكل شامل ومعتدل أفضل أمل لمنع الانزلاق للعنف، مقدّرين أن "الثوار السوريين يقولون الأشياء الصحيحة حتى الآن".

وكانت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط التقت القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع في دمشق قبل أيام، ورحبت بـ"الرسائل الإيجابية" التي أعرب عنها خلال المحادثات معه.

وقالت ليف حينها إن التواصل مع السوريين والاستماع إليهم بشكل مباشر مثّل فرصة مهمة، مشيرة إلى أنها ناقشت مع ممثلي السلطة المؤقتة بمن فيهم أحمد الشرع المبادئ التي اتفقت عليها الولايات المتحدة مع شركائها في العقبة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مطلع أن اللقاء بين الوفد الأميركي والشرع استغرق نحو ساعتين وكان مثمرا.

وسبق أن دعت صحيفة واشنطن بوست الأميركية الولايات المتحدة إلى المساعدة في بناء سوريا الجديدة، قائلة إن الشرق الأوسط بحاجة لقصة نجاح متجسدة في بلد عربي تعددي وديمقراطي ملتزم بحقوق الإنسان.

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وأضافت الصحيفة في افتتاحية لها أنه ومن خلال الدبلوماسية المنخرطة، يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في كتابة فصل تال أكثر إشراقا لهذا البلد "الذي يتمتع بموقع إستراتيجي، والذي طالت معاناته"، معتبرة أن ذلك يعود بفوائد لأميركا وأوروبا والدول المجاورة.