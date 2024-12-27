الأونروا: أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فليليب لازاريني إن أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى.

وأوضح لازاريني في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس" أن الأغطية والإمدادات الشتوية ظلت عالقة منذ أشهر في انتظار الموافقة على دخولها إلى غزة.

ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، والسماح بدخول الإمدادات الأساسية المطلوبة بشدة بما في ذلك الموجهة للاستجابة للحاجة التي يفرضها فصل الشتاء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الخميس عن وفاة 4 أطفال حديثي الولادة بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

وقال الدكتور عايد الفرا، مدير وحدة حديثي الولادة في مجمع ناصر الطبي إن هؤلاء الأطفال كانوا في غاية الهشاشة نظرًا لولادتهم المبكرة، مما جعلهم عرضة بصفة خاصة لانخفاض درجات الحرارة.

وأضاف أن المستشفى يستقبل يوميًا 5 إلى 6 حالات من انخفاض درجة حرارة الجسم لدى الأطفال حديثي الولادة، تحتاج جميعها إلى تدخل فوري.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة أسفرت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن 45 ألفا و436 شهيدا و108 آلاف و38 مصابا أغلبهم من النساء والأطفال.