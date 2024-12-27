شاهد.. عرض عسكري برسائل متعددة في دمشق

نظمت "كتائب خالد بن الوليد"، التابعة للواء قوات النخبة في إدارة العمليات العسكرية، عرضا عسكريا بساحة العباسيين في دمشق، تزامنا مع الحملات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية السورية في مدن ومحافظات عدة.

ووفقا للقائمين على العرض فإنه يهدف إلى توجيه رسالة إلى الشعب السوري بأن قوات إدارة العلميات جزء من النسيج الاجتماعي لسوريا ولن تتوانى في بسط الأمن والاستقرار في عموم المدن والمحافظات السورية.

وتزامن العرض العسكري مع الحملات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة وتستهدف ملاحقة مسؤولين ومحسوبين على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وتعتبر كتائب خالد بن الوليد التي تضم مئات من المقاتلين رأس الحربة في عملية ردع العدوان التي كللت بدخول دمشق وإسقاط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري