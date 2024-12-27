الناتو يعزز وجوده العسكري بالبلطيق عقب تخريب محتمل لكابلات بحرية

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته اليوم الجمعة إن الحلف سيعزز وجوده العسكري في بحر البلطيق، وذلك بعد يوم من احتجاز فنلندا ناقلة تحمل نفطا روسيا للاشتباه في قيامها بتخريب كابلات بحرية للطاقة والاتصالات.

وقال روته في منشور عبر منصة "إكس" إنه تحدث إلى الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب حول التحقيق الذي تجريه هلسنكي بشأن عملية التخريب المحتملة لكابلات بحرية تربط فنلندا بإستونيا أول أمس الأربعاء.

من جهته، قال ستاب إن بلاده وإستونيا اتفقتا على زيادة الوجود العسكري للحلف الأطلسي في المنطقة، خاصة بالقرب من البنية التحتية المهمة.

وأضاف الرئيس الفنلندي أنه في حال توصلت بلاده إلى أن ما جرى كان تخريبا متعمدا تقف وراءه دولة فستعلن ذلك، مؤكدا أن شبكتي الطاقة والاتصالات في فنلندا مستقرتان بعد الحادث.

عملية بحرية

وفي الإطار نفسه، قال وزير خارجية إستونيا مارجوس تساكنا اليوم الجمعة عبر منصة إكس إن جيش بلاده أطلق عملية بحرية لحماية كابل الطاقة البحري "إستلينك 1" في بحر البلطيق.

وأضاف تساكنا "إذا كان هناك تهديد للبنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر في منطقتنا، فسيكون هناك رد أيضا".

وكانت فنلندا احتجزت أمس الخميس الناقلة الروسية "إيغل إس" للاشتباه في أنها تسببت عمدا في انقطاع كابل الطاقة البحري الذي يربط بين فنلندا وإستونيا، إلى جانب إلحاق أضرار بـ4 خطوط للإنترنت.

إعلان

وفي موسكو، هوّن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اليوم الجمعة من شأن احتجاز السفينة.

وحذرت روسيا مرارا الحلف الأطلسي من التوسع بالقرب من حدودها، وقالت إن ذلك قد يؤدي إلى صدام بينهما.