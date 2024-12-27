إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ من اليمن وإصابة 18 في عمليات تدافع

قال الإسعاف الإسرائيلي إن 18 شخصا أصيبوا خلال تدافع وهم في طريقهم إلى المنطقة المحمية إثر إطلاق صاروخ من اليمن فجر اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه قبل دخوله البلاد.

وأتى ذلك بعد ساعات من تهديد جماعة أنصار الله (الحوثيين) بالرد "سريعا" على الهجوم الإسرائيلي على اليمن والذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 40 آخرين.

🔴 مشاهد جديدة… محاولة دفاعات الاحتلال الجوية اعتراض الصاروخ اليمني في سماء تل أبيب وسط فلسطين المحتلة pic.twitter.com/hBv3FgcXWR — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPl) December 27, 2024

وقبل ذلك تم إطلاق صفارات الإنذار في منطقة غوش دان والساحل إلى جانب عشرات المناطق وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

كما تم وقف هبوط الطائرات بمطار بن غوريون أثناء تفعيل صفارات الإنذار وذلك قبل أن يتم استئنافها، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت والقناة الـ12 الإسرائيلية.

🔴 لحظة تفعيل صفارات الإنذار في تل ابيب وسط فلسطين المحتلة تزامناً مع وصول الصاروخ اليمني pic.twitter.com/GKpIrC68NG — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPl) December 27, 2024

ويأتي إطلاق الصاروخ من اليمن بعد هجوم إسرائيلي أمس الخميس على عدة أهداف في اليمن شملت مطار صنعاء الدولي، وأسفر الهجوم عن مقتل 6 أشخاص على الأقل.

إعلان

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان، إنه كان على وشك ركوب طائرة في المطار عندما تعرض للهجوم، وأضاف أن أحد أفراد طاقم الطائرة أصيب.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه بالإضافة إلى استهداف المطار، فإنه هاجم بنى تحتية عسكرية في موانئ الحُديدة والصليف ورأس كثيب على الساحل الغربي لليمن. وأضاف أنه قصف محطتي الكهرباء حزيز ورأس كثيب.

وأعلنت جماعة أنصار الله -مساء أمس الخميس- أن الغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء ومنشآت في الحديدة أدت إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 40 آخرين.

وأوضحت وسائل إعلام تابعة للجماعة أن "العدوان استهدف بسلسلة من الغارات مطار صنعاء ومحطة كهرباء حزيز بمديرية سنحان"، كما استهدف محطة رأس كثيب الكهربائية وميناء رأس عيسى في الحديدة غربي اليمن.

وفي وقت لاحق من يوم الخميس، هدد الحوثيون بأنهم مستعدون للرد سريعا على الهجوم ومواجهة "تصعيد بتصعيد"، حسبما ذكرت قناة المسيرة التابعة لهم.

وقال وزير النقل في حكومة الحوثيين لوكالة سبأ أمس إن مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة سيستأنفان العمل بشكل طبيعي اعتبارا من اليوم الجمعة.