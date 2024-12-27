الاحتلال يقتحم بلدات بالضفة ويصيب فلسطينيين بنابلس ورام الله

أصيب فلسطينيون واعتقل آخرون في حملة اقتحامات واعتقالات جديدة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي -الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة- على مختلف بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينييْن اثنين برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم الجلزون شمالي رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلن الهلال الأحمر -في بيان منفصل- إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بمخيم عسكر الجديد شرقي نابلس، كما أفادت مصادر للجزيرة بإصابة شاب آخر في قدمه برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة حلحول شمال مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عسكر القديم والجديد شرقي المدينة، وتمركزت في بعض أحياء المخيم ونشرت جنود المشاة في شوارعها وسط سماع عمليات إطلاق نار خلال عملية الاقتحام.

وقد وثقت منصات فلسطينية تدمير جرافات الاحتلال البنية التحتية في مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس، مشيرة إلى أن قوات راجلة من جيش الاحتلال انتشرت بشكل كثيف داخل المخيم.

🔴 مصادر محلية: جرافة الاحتلال تدمر البنية التحتية في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس. pic.twitter.com/siaAgjnX2S — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPl) December 27, 2024

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كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون للاجئين شمالي مدينة رام الله، في حين قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر مالك شمال شرق رام الله واعتدت على مركبات الفلسطينيين هناك.

وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال اعتقلت سيدة فلسطينية بعد دهم بيتها أثناء اقتحامها مدينة البيرة بالضفة الغربية، إلى جانب اقتحام آخر نفذته قوات الاحتلال في بلدة عزون شرقي مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أن آليات جيش الاحتلال اقتحمت بلدة بديا غرب سلفيت بالضفة الغربية.

شهيد بجنين

ومساء الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب زين عطاطرة (18 عاما) متأثرا بجروح أصيب بها، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي أثناء اقتحامها لبلدة يعبد قضاء جنين.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى عطاطرة لإسعافة مما أدى إلى استشهاده.

"تقبل منا زين يا الله".. من وداع جثمان الشهيد زين عطاطرة الذي ارتقى برصاص الاحتلال في بلدة يعبد قضاء جنين. pic.twitter.com/YE3UBHBSBX — فلسطين بوست (@PalpostN) December 27, 2024

كما قال شهود عيان للأناضول، إن قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة، ودارت مواجهات مع شبان فلسطينيين، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأضاف الشهود أن الجيش الإسرائيلي تمركز في منطقة المسجد وسط يعبد، ودهم عدة منازل فلسطينية فيها، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

وبموازاة حربه المستمرة على قطاع غزة، صعّد الاحتلال والمستوطنون حملات اعتداءاتهم على مدن وبلدات الضفة الغربية عبر المداهمات والاقتحامات، مما نتج عنه استشهاد وجرح فلسطينيين، بالإضافة إلى حالات اعتقال وتخريب للممتلكات العامة والخاصة.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة عن 835 شهيدا، ونحو 6 آلاف و500 جريح فلسطيني، منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.