احتجاز صحفية إيطالية في إيران منذ أكثر من أسبوع

قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن إيران تحتجز صحفية إيطالية في سجونها منذ أكثر من أسبوع.

وذكرت الوزارة في بيان لها -اليوم الجمعة- أن الشرطة الإيرانية ألقت القبض على الصحفية تشيتشيليا سالا (29 عاما) في طهران يوم 19 ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف البيان الإيطالي أن الحكومة تعمل مع السلطات الإيرانية على استيضاح الوضع القانوني لتشيتشيليا سالا، والتحقق من ظروف احتجازها.

ومن جانبها قالت شركة كورا ميديا -حيث تعمل الصحفية- إن سالا في حبس انفرادي بسجن إيفين في طهران، وإن إيران لم تكشف عن سبب اعتقالها.

وأضافت أن سالا غادرت روما إلى إيران في 12 ديسمبر/كانون الأول وهي تحمل تأشيرة صحافة سارية، وأجرت عدة مقابلات، وكانت عودتها إلى روما مقررة في الـ20 من الشهر نفسه.

وكانت الصحفية الإيطالية نشرت عددا من التقارير أثناء وجودها في طهران بشأن التغييرات في البلاد عقب سقوط الرئيس السوري بشار الأسد الحليف لطهران، وفقا لموقع صحيفة "لا ريبوبليكا".

وذكرت الخارجية الإيطالية وكورا ميديا أن سفيرة البلاد في إيران "باولا أميداي" زارت سالا في السجن اليوم، وأضافتا أنها أجرت اتصالا هاتفيا مع عائلتها.

وبينما دعت الوزارة وسائل الإعلام إلى ممارسة "أقصى درجات التعتيم" بشأن القضية، أطلقت الشركة وسما باسم "الحرية لتشيتشيليا" وقالت إنه لا يمكن أن تتسامح إيطاليا أو أوروبا مع هذا الاعتقال التعسفي، ويجب إطلاقها على الفور.