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احتجاز صحفية إيطالية في إيران منذ أكثر من أسبوع

A view of the entrance of Evin prison in Tehran, Iran October 17, 2022. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
مدخل سجن أوين في طهران (رويترز-أرشيف)
27/12/2024

قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن إيران تحتجز صحفية إيطالية في سجونها منذ أكثر من أسبوع.

وذكرت الوزارة في بيان لها -اليوم الجمعة- أن الشرطة الإيرانية ألقت القبض على الصحفية تشيتشيليا سالا (29 عاما) في طهران يوم 19 ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف البيان الإيطالي أن الحكومة تعمل مع السلطات الإيرانية على استيضاح الوضع القانوني لتشيتشيليا سالا، والتحقق من ظروف احتجازها.

ومن جانبها قالت شركة كورا ميديا -حيث تعمل الصحفية- إن سالا في حبس انفرادي بسجن إيفين في طهران، وإن إيران لم تكشف عن سبب اعتقالها.

وأضافت أن سالا غادرت روما إلى إيران في 12 ديسمبر/كانون الأول وهي تحمل تأشيرة صحافة سارية، وأجرت عدة مقابلات، وكانت عودتها إلى روما مقررة في الـ20 من الشهر نفسه.

وكانت الصحفية الإيطالية نشرت عددا من التقارير أثناء وجودها في طهران بشأن التغييرات في البلاد عقب سقوط الرئيس السوري بشار الأسد الحليف لطهران، وفقا لموقع صحيفة "لا ريبوبليكا".

وذكرت الخارجية الإيطالية وكورا ميديا أن سفيرة البلاد في إيران "باولا أميداي" زارت سالا في السجن اليوم، وأضافتا أنها أجرت اتصالا هاتفيا مع عائلتها.

وبينما دعت الوزارة وسائل الإعلام إلى ممارسة "أقصى درجات التعتيم" بشأن القضية، أطلقت الشركة وسما باسم "الحرية لتشيتشيليا" وقالت إنه لا يمكن أن تتسامح إيطاليا أو أوروبا مع هذا الاعتقال التعسفي، ويجب إطلاقها على الفور.

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المصدر : الفرنسية + رويترز

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