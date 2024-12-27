صاروخ يمني يثير الذعر في إسرائيل والحوثيون يتوعدون بالتصعيد

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة اعتراض صاروخ جديد أطلق من اليمن وتسبب في إصابة 18 شخصا، بينما توعد الحوثيون بالرد على التصعيد الإسرائيلي بتصعيد مماثل.

وأطلق الصاروخي اليمني الجديد غداة الغارات الإسرائيلية على أهداف عدة بينها مطار صنعاء الدولي ومنشآت للطاقة والنفط بالعاصمة اليمنية ومحافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد.

وكان الهجوم الإسرائيلي على اليمن أمس الخميس الرابع في إطار المواجهة المستمرة بين الحوثيين وإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إثر عملية طوفان الأقصى.

وقالت القوات التابعة للحوثيين إنها ستصدر "بيانا هاما" في وقت لاحق اليوم بشأن الهجوم الصاروخي الجديد.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته اعترضت الصاروخ قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية.

#شاهد | لحظة هروب المستوطنين إلى الملاجئ بعد رشقة صاروخية من اليمن. pic.twitter.com/AHW84wF0sy — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 27, 2024

ذعر وإصابات

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن 18 شخصا أصيبوا خلال تدافع وهم في طريقهم إلى المنطقة المحمية إثر إطلاق الصاروخ اليمني فجر اليوم.

وأظهرت صور إسرائيليين في الملاجئ بتل أبيب ومناطق أخرى قريبة أثناء انطلاق صفارات الإنذار للتحذير من ضربة صاروخية.

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ودوت صفارات الإنذار في منطقة غوش دان والساحل إلى جانب عشرات المناطق وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

كما تم وقف هبوط الطائرات بمطار بن غوريون أثناء تفعيل صفارات الإنذار وذلك قبل أن يتم استئنافها، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

وفي الأشهر الماضية، شن الحوثيون عدة هجمات بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل، وذلك في إطار عمليات مستمرة منذ أواخر العام الماضي، ويقولون إن هدفها إسناد المقاومة في غزة.

نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله للجزيرة: الرد على القصف الإسرائيلي قادم وعملياتنا مستمرة، وسنستمر في عملياتنا لإسناد #غزة والدفاع عن بلدنا#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/JG3lNf7HRf — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 27, 2024

تصعيد مقابل تصعيد

وبعيد الغارات الإسرائيلية على صنعاء والحديدة، قال الحوثيون إنهم مستعدون للرد سريعا على الهجوم ومواجهة "تصعيد بتصعيد"، حسبما ذكرت قناة المسيرة التابعة لهم.

وأضافت الجماعة -في بيان- أن الغارات الإسرائيلية لن تثني الشعب اليمني عن مواصلة دعم غزة وشعبها ومقاومتها.

ووصف الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام استهداف مطار صنعاء الدولي وغيره من البنى التحتية المدنية بأنه إجرام صهيوني بحق الشعب اليمني.

وقال عبد السلام إنه إذا اعتقدت إسرائيل أن إجرامها بحق اليمن سيوقفهم عن مساندة غزة، فهي واهمة، مضيفا أن بلاده لن تتخلى عن ثوابتها الدينية والإنسانية.

من جهته، أكد نصر الدين عامر نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة الحوثي الاستمرار في إسناد الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال عامر في مقابلة مع الجزيرة إنّ الرواية الإسرائيلية التي تتحدث عن استهداف مواقع عسكرية في اليمن كاذبة.

من جانبه، قال وزير النقل في حكومة الحوثيين إن العمل استؤنف اليوم الجمعة في مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة.

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وكان الحوثيون أعلنوا أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 40 آخرين، فضلا عن أضرار في مطار صنعاء وميناء رأس عيسى النفطي بالحديدة.

وكشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس عن إصابة أحد أفراد طاقم المنظمة إثر القصف الإسرائيلي لمطار صنعاء، في الوقت الذي كانوا فيه يستعدون لصعود طائرة كانت ستقلهم.

100 طائرة

وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نحو 100 طائرة إسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن، وقالت إن سلاح الجو الإسرائيلي شن 7 غارات على صنعاء و3 غارات على الحديدة.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ومسؤولون آخرون بشن هجمات أوسع نطاقا على اليمن واستهداف قادة الحوثيين ردا على الهجمات الصاروخية اليمنية.

ونددت إيران وحزب الله اللبناني بالغارات الإسرائيلية على اليمن، بينما عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من التصعيد على هذه الجبهة.

ومنذ أواخر العام الماضي، يستهدف الحوثيون السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، كما أنهم يتبادلون الضربات مع التحالف الأميركي البريطاني الذي تشكل مطلع العام الجاري لضمان حرية الملاحة في المنطقة.