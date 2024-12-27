أذربيجان تكشف أسباب تحطم طائرتها وموسكو ترفض التعليق

قالت الخطوط الجوية الأذربيجانية -اليوم الجمعة- إن النتائج الأولية للتحقيق في حادث تحطم طائرتها في كازاخستان أظهرت أن ما جرى كان نتيجة "تدخل مادي وفني خارجي" بينما أحجم الكرملين عن التعليق على الحادث إلى حين صدور نتائج التحقيقات الرسمية.

وكانت الشركة أعلنت -في وقت سابق اليوم- تعليق رحلاتها إلى 7 مدن روسية لا سيما في منطقة القوقاز، بعد تحطم الطائرة التابعة لها خلال رحلة بين باكو والشيشان.

وأوضحت -في بيان- أن القرار اتخذ في ضوء النتائج الأولية للتحقيق حول تحطم الطائرة وفي ضوء المخاطر على سلامة الرحلات، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها ستستمر في تسيير رحلات إلى موسكو وسان بطرسبورغ.

وكانت طائرة ركاب تابعة للخطوط الأذرية قد تحطمت خلال رحلتها من باكو إلى غروزني، قرب مدينة أكتاو غربي كازاخستان وعلى متنها 67 شخصا بينهم 5 من أفراد الطاقم، نجا منهم 32 شخصا.

وقالت شركة الطيران المملوكة للدولة إنها من طراز "إمبراير إس إيه 190" وغيرت مسارها للقيام بهبوط اضطراري في كازاخستان، لكنها سقطت على بعد حوالي 3 كيلومترات من مدينة أكتاو.

رفض التعليق

في غضون ذلك، أكد الكرملين -اليوم- أنه لن يدلي بتعليق حول تحطم الطائرة في كازاخستان ردا على اتهامات عدة تشير إلى احتمال أن يكون صاروخ من الدفاعات الجوية الروسية أسقطها.

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وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "التحقيق جار، نرى أنه لا يحق لنا التعليق قبل صدور نتائج التحقيق".

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن طائرة تابعة للخطوط الأذرية -كانت متجهة إلى مدينة مينيرالني فودي الواقعة جنوب روسيا- عادت إلى باكو اليوم بعد إبلاغها بإغلاق جزء من المجال الجوي في منطقة الجنوب الروسي.

"سمعنا دوي انفجار"

ونقلت وكالة رويترز عن أحد ركاب الطائرة التي تحطمت قوله إنه سمع دوي انفجار قوي لدى اقتراب الطائرة من وجهتها بمدينة غروزني الواقعة جنوب روسيا.

وقال الراكب الناجي للوكالة "بعد الانفجار اعتقدت أن الطائرة ستتحطم" مضيفا أنه بدأ الدعاء والاستعداد للموت بعد سماع دوي الانفجار.

وأوضح أن الطائرة بدأت في الترنح بعد دوي الانفجار، وأضاف "لقد بدا الأمر كما لو كانت في حالة سكر".

العثور على الصندوقين الأسودين

وعلى صعيد متصل، أعلن أبيلايبك أورداباييف المدعي العام في مدينة أكتاو العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة، موضحا أن التحقيقات في مكان الحادث مستمرة بالتعاون مع أذربيجان.

وأضاف أن العمل مستمر لجمع الأدلة وأخذ أقوال الناجين من الحادث، مشيرا إلى تطويق الأمن لمكان الحادث بمساحة 4 آلاف متر مربع.

وقال مسؤولون أذريون رفيعو المستوى إن طائرة الركاب التي تحطمت قرب أكتاو تعرضت لهجوم من نظام دفاع جوي روسي من نوع "بانتسير إس".

وكانت وسائل إعلام أذرية تناقلت أنباء تتحدث عن أن سبب تحطم الطائرة "هجوم قام به نظام الدفاع الجوي الروسي".