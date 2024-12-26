"هل يسمعني أحد؟".. غزّيون ينادون ذويهم المدفونين تحت الأنقاض

كان نحو 50 فلسطينيا من عائلة دلول نائمين عندما استهدفت غارة إسرائيلية المنزل الذي يقطنونه بحي الزيتون جنوبي قطاع غزة فقتلت 8 وأصابت آخرين بينهم نساء وأطفال.

وفي حين كانت أصوات القصف تملأ المكان، كان السكان وطواقم الدفاع المدني يجاهدون لانتشال الجثث والمصابين ونحو 40 قالت مصادر للجزيرة إنهم لا يزالون تحت الأنقاض.

ونقلت الجزيرة صورا تظهر مصابين وجثث شهداء ملقاة على الأرض فيما كان أحد الناجين ينادي فوق أنقاض البيت لعله يجد أحياء تحت الركام.

وذكرت مصادر طبية للجزيرة أن 23 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم الخميس، بينهم 5 صحفيين.

وانتشل الدفاع المدني جثامين 5 شهداء في عمارة استهدفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة. كما تم انتشال جثماني شهيدين إثر قصف إسرائيلي على منطقة مصبح شمالي مدينة رفح.