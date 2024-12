نجاة مدير "الصحة العالمية" من قصف مطار صنعاء وجرح فرد من طاقم طائرته

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنه لم يصب، هو أو أفراد بعثة الأمم المتحدة، بأذى جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مطار صنعاء الدولي اليوم الخميس، حين كانوا يهمّون بركوب طائرتهم لمغادرة العاصمة اليمنية، وأفاد بإصابة أحد أفراد طاقم الطائرة.

وقال غيبريسوس في منشور على موقع إكس "ونحن على وشك الصعود إلى طائرتنا من صنعاء قبل نحو ساعتين، تعرض المطار لقصف جوي. أصيب أحد أفراد طاقم طائرتنا. وأفادت التقارير بمقتل شخصين على الأقل في المطار".

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية "تضرر برج مراقبة الملاحة الجوية وصالة المغادرة، على بعد أمتار قليلة منا، وكذلك المدرج".

Our mission to negotiate the release of @UN staff detainees and to assess the health and humanitarian situation in #Yemen concluded today. We continue to call for the detainees' immediate release.

As we were about to board our flight from Sana’a, about two hours ago, the airport… pic.twitter.com/riZayWHkvf

