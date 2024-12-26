مقتل ضابط إسرائيلي قنصا والقسام تستهدف دبابة ميركافا بغزة

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري تأكيده مقتل ضابط برتبة رائد في قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن الضابط قتل برصاص قناص -اليوم الخميس- في منطقة نتساريم وسط القطاع.

وأعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الخميس، استهداف دبابة ميركافا بعبوة شواظ جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

عاجل | كتائب القسام: استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بعبوة شواظ بالقرب من مسجد علي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) December 26, 2024

وتأتي هذه الأخبار بعد يوم من بث كتائب القسام -أمس الأربعاء- مشاهد من قنص أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وحضر سلاح القنص لكتائب القسام بقوة في الحرب الإسرائيلية على غزة بفضل بندقية الغول القسامية المحليّة الصنع، التي أطلق عليها هذا الاسم تيمنا بمطورها الشهيد عدنان الغول، ويصل مداها القاتل إلى 2000 متر.

كما يشهد القطاع تصاعدا في عمليات استهداف جنود الاحتلال منذ إعلانه في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدء عملية عسكرية جديدة في شمال غزة بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".

وتواصل إسرائيل حربها على غزة للشهر الـ15 على التوالي، وقد استشهد وأصيب أكثر من 154 ألف فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- ودُمرت أغلبية البنية التحتية من منازل ومدارس ومستشفيات.