مستوطنون يقتحمون قبر يوسف والاحتلال ينهي عمليته بطولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال -الليلة الماضية- المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية بما يزيد عن 30 آلية عسكرية، وتمركزت في محيط قبر يوسف، لتأمين دخول المستوطنين لأداء صلوات تلمودية، كما أعلن الاحتلال انتهاء عمليته في طولكرم.

واندلعت أثناء عمليات الاقتحام مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال في محيط القبر، حيث وصلت الآليات العسكرية والعشرات من الحافلات التي تقل المستوطنين من حاجز عورتا جنوبي المدينة، وحاجز بيت فوريك شرقي المدينة، في ظل تمركز قناصة الاحتلال على أسطح عدد من البنايات بالمنطقة.

وتداولت منصات فلسطينية مقطعا مصورا يظهر مستوطنين برفقة جنود الاحتلال وهم يغنون ويرقصون خلال اقتحامهم مقام قبر يوسف شرقي نابلس.

متداول| مستوطنون يتراقصون برفقة جنود الاحتلال خلال اقتحام قبر يوسف شرق نابلس. pic.twitter.com/GL6WUceAYs — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 25, 2024

ويقع قبر يوسف في الطرف الشرقي من نابلس الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، ويعتبره اليهود مقاما مقدسا منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967.

كذلك أفادت منصات فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة الغربية وقامت بمداهمة منزل بالمخيم.

إعلان

وذكرت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون شرقي قلقيلية شمال الضفة الغربية.

عملية طولكرم

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي انتهاء عملية استمرت يومين في طولكرم، مؤكدا أن الجنود قتلوا خلالها 7 فلسطينيين وصفهم بـ"المسلحين"، غير أن الجانب الفلسطيني أكد استشهاد 9 أشخاص.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية أكدت -مساء أمس الأربعاء- استشهاد الشاب أحمد عمارنة برصاص قوات الاحتلال بعد محاصرته واعتقاله في منزل تحصن بداخله، ببلدة قفين شمال مدينة طولكرم.

وحاصر الجيش الإسرائيلي منزل عمارنة وطالبه بتسليم نفسه، ثم استهدف المنزل بعدد من القذائف، بعد اشتباكات مسلحة خاضها عمارنة مع القوات التي حاصرته.

وباستشهاد عمارنة، ارتفع عدد شهداء طولكرم منذ بدء عملية الاحتلال -فجر الثلاثاء الماضي- إلى 9، إضافة إلى إصابة 19 آخرين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية عن 834 شهيدا، ونحو 6500 جريح، منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.