فرنسا تنقذ 107 مهاجرين أثناء محاولتهم عبور قناة المانش إلى بريطانيا

أعلنت السلطات الفرنسية أنها أنقذت 107 مهاجرين كانوا يحاولون عبور قناة المانش من فرنسا إلى بريطانيا في يوم عيد الميلاد.

وقالت إدارة إقليم القناة وبحر الشمال في بيان لها، إنها نفذت خلال أمس الأربعاء 12 عملية إنقاذ على طول سواحل شمال فرنسا.

وأفادت السلطات البحرية الفرنسية بأنه تم إنقاذ 30 مهاجرا صباح الأربعاء من قارب قرب دونكيرك، الواقعة في إقليم نورد شمال فرنسا، لكن ركابا آخرين على متنه قرروا المضي في رحلتهم وجرى احتجازهم بمجرد وصولهم إلى المياه البريطانية.

كما رصدت السلطات البحرية الفرنسية قاربا آخر كان يعاني من عطل في المحرك قرب دونكيرك أيضا، وتم إنقاذ جميع ركابه البالغ عددهم 51.

وانتشلت البحرية الفرنسية 26 شخصا من قارب يعاني من صعوبات قرب من كاليه.

وشهد عام 2024 ارتفاعا غير مسبوق في عدد حوادث الغرق المأساوية، فقد لقي ما لا يقل عن 73 مهاجرا حتفهم أثناء محاولاتهم عبور القناة في قوارب صغيرة، بحسب السلطات الفرنسية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى تعاون دولي أكبر لمكافحة هذه العصابات التي وصفها بأنها "تهديد أمني عالمي مماثل للإرهاب".

وتعهدت الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد عصابات تهريب البشر، بعد أن تمكّن آلاف المهاجرين غير النظاميين من الوصول إلى بريطانيا.