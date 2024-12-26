عشرات الشهداء بغزة والاحتلال يواصل استهداف مستشفى كمال عدوان

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 45 ألفا و399 شهيدا و107 آلاف و940 مصابا منذ بدء الحرب، في حين يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 38 شهيدا و137 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، لافتة إلى عجز طواقم الدفاع المدني والإسعاف عن الوصول إليهم بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لهم.

وأكد مراسل الجزيرة استشهاد شخصين وإصابة آخرين في استهداف منزل بحي التفاح ومنزل في حي الدرج شرقي مدينة غزة.

واستشهد صياد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

أعمال بحث مستمرة عن ناجين تحت الأنقاض بعد قصف الاحتلال منزلا لعائلة دلول وارتقاء 13 شهــيدا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. pic.twitter.com/tYd4hM4hPf — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 26, 2024

استهداف مستشفى كمال عدوان

وشمال قطاع غزة، أكد مراسل الجزيرة استشهاد شاب فلسطيني بعد إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنبلة أمام بوابة مستشفى كمال عدوان، والذي يخضع منذ أيام لعدوان إسرائيلي مباشر.

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كما استشهدت امرأة بنيران مسيّرة إسرائيلية أمام بوابة مستشفى كمال عدوان، واستشهد شخصان من طواقم الإسعاف في قصف على محيط المستشفى.

وأفاد مراسل الجزيرة بإصابة فلسطينيين في استهداف مسيّرة إسرائيلية تجمعا لمواطنين في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت إضافة إلى الشهداء والجرحى ما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.