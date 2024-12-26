تركيا: سنتعاون بمجال الدفاع مع الإدارة السورية الجديدة

أكدت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس دعمها لتأسيس الجيش السوري، مؤكدة أهمية التعاون الدفاعي بين تركيا والإدارة السورية الجديدة.

وشدد مسؤول بوزارة الدفاع التركية على دعم أنقرة لتأسيس جيش سوري واحد ولجهود الإدارة الجديدة في سوريا.

وأضاف أن تركيا ترغب في العمل مع الإدارة السورية الجديدة في مجال مكافحة الإرهاب، قائلا "لا مكان لأي تنظيمات إرهابية في مستقبل سوريا ومنطقتنا ولن نسمح بذلك"، وفق تعبيره.

وقال إن وزارة الدفاع تتابع وتدعم جهود الإدارة الجديدة لتمكين أجهزة الدولة السورية من العمل.

تعاون دفاعي

وذكرت وزارة الدفاع التركية أن التعاون بين القوات المسلحة التركية والإدارة السورية الجديدة بمجال الدفاع فرصة مهمة ليس لمصالح البلدين فحسب بل لاستقرار المنطقة أيضا.

وأكدت أن مدينة منبج شمال سوريا وسد تشرين الذي يفصل محافظة حلب شمالي سوريا عن الرقة شمال شرقي البلاد تحت سيطرة الجيش الوطني السوري.

وقال إن مزاعم تنظيم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية حول التقدم في هذه المناطق لا تمت للواقع بأي صلة.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زار دمشق الأحد، في زيارة هي الأولى لوزير خارجية تركي منذ أكثر من عقد، والتقى لدى وصوله القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في قصر الشعب بمشاركة القائم بأعمال السفارة التركية، لبحث العلاقات بين البلدين.

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وجاءت زيارة فيدان بعد زيارة سابقة لرئيس المخابرات التركي إبراهيم قالن لدمشق في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري.