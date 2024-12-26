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عاجل | وزارة الدفاع التركية: تعاوننا الدفاعي مع الإدارة السورية الجديدة فرصة مهمة للبلدين ولاستقرار المنطقة

26/12/2024

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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