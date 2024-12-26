مصدر سوري: الاحتلال ينسحب من ريف درعا وعودة الدوريات الأممية

قال مصدر في وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال السورية للجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من البلدات التي توغل فيها بريف درعا جنوبي البلاد، وإن قوات الأمم المتحدة عادت لتسيير دورياتها في المنطقة الفاصلة بين سوريا وإسرائيل.

كما أفاد المصدر نفسه بوصول قائد شرطة محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، مع عناصره إلى المحافظة وتسلم مهامهم فيها.

وذكر المصدر أن القوات الإسرائيلية انسحبت من بلدات جملة والشجرة وبيت قره وكويا ومعرية وصيدا بريف درعا.

وأوضح أن الاحتلال يتمركز حاليا في القرى المحاذية للشريط الحدودي في القنيطرة وفي جبل الشيخ.