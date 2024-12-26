لافروف: أتفق مع الشرع برؤيته للعلاقات السورية الروسية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس أنه يتفق مع وصف القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع العلاقات السورية الروسية بأنها "طويلة الأمد وإستراتيجية"، مشيرا إلى أن بلاده تعول على استئناف التعاون مع السلطات الجديدة.

وشدد لافروف على أن بلاده لن تسمح بانقسام سوريا، مطالبا إسرائيل بألا تضمن أمنها على حساب أمن الآخرين، وفق تعبيره.

وأضاف أنه لا يمكن السماح بانهيار سوريا "رغم أن البعض يرغب فعلا في ذلك".

ولفت إلى أن موسكو تتفهم مخاوف تركيا التي وصفها بالمشروعة بخصوص الوضع الأمني على حدودها مع سوريا.

استئناف العلاقات

وأعرب لافروف عن أمله بالعمل مع السلطات السورية الجديدة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية بشأن قضايا الاقتصاد والاستثمار، مشددا على أن روسيا تعول على استئناف التعاون الاقتصادي مع السلطات السورية الجديدة.

وقال إن موسكو على تواصل مع سلطات سوريا الجديدة عبر سفارتها في دمشق.

وأشار إلى أن روسيا تبحث مع سلطات سوريا الجديدة قضايا تقنية بالدرجة الأولى متعلقة بأمن مواطنيها وسفارتها.

وكان يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للسياسة الخارجية، قال الاثنين إن روسيا على تواصل مع الإدارة الجديدة في سوريا على المستويين الدبلوماسي والعسكري.

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وبعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، قالت سلطات سوريا الجديدة إنها منحت لموسكو فرصة لتصحيح علاقات روسيا مع الشعب السوري، وهو ما يرى مراقبون أنه يحتاج إلى جهود روسية هائلة.