عاجل | أسوشيتد برس: منظمة عالمية سحبت تقريرا يحذر من المجاعة بشمال غزة بعد انتقادات أميركية
26/12/2024-|آخر تحديث: 26/12/202409:37 م (بتوقيت مكة المكرمة)
- عاجل | أسوشيتد برس: منظمة رائدة تراقب أزمات الغذاء في العالم سحبت تقريرا حذرت فيه من مجاعة وشيكة في شمال غزة
- عاجل | أسوشيتد برس عن مسؤولين أميركيين: الولايات المتحدة طالبت المنظمة بسحب التقرير الذي حذرت فيه من مجاعة في شمال غزة
- عاجل | أسوشيتد برس: التحرك جاء بعد انتقادات علنية للتقرير من قبل سفير الولايات المتحدة في إسرائيل
- عاجل | أسوشيتد برس: الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكدت أنها طلبت من منظمة مراقبة المجاعة سحب تحذيرها
المصدر : أسوشيتد برس