ترامب يخاطب "اليساريين المجانين" ويريد ضم كندا وغرينلاند وقناة بنما

وجّه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في عيد الميلاد رسائل لخصومه الديمقراطيين وأخرى تضمنت مطالبات بضم كندا وجزيرة غرينلاند الخاضعة لسيادة الدانمارك والسيطرة على قناة بنما.

وعبر منصته الخاصة "تروث سوشال"، كتب ترامب أمس الأربعاء نحو 30 رسالة تضمنت إحداها تهنئة بعيد الميلاد، في حين تناولت البقية قضايا داخلية وخارجية مختلفة.

وفي مقابل رسائل الرئيس المنتخب التي تضمنت هجمات على الديمقراطيين ومطالبات بالسيادة على أراضي أجنبية، دعا الرئيس الحالي جو بايدن الأميركيين إلى الوحدة ونبذ ما يفرقهم.

وفي إحدى الرسائل، خصّ ترامب بالتهنئة بالعيد من سماهم "اليساريين المتطرفين المجانين الذين يحاولون باستمرار عرقلة نظام محاكمنا وانتخاباتنا".

ونشر الرئيس المنتخب صورة تظهره على أنه "رجل العام الوطني"، وأخرى يسخر فيها من الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وشملت منشوراته مقالات أشادت باختياراته لأعضاء إدارته المقبلة، وأخرى تعكس ما يعتبره اضطهادا سياسيا تعرض له في الفترة الماضية.

كندا وغرينلاند وقناة بنما

وفي إحدى رسائل عيد الميلاد، وصف الرئيس الأميركي المنتخب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأنه "حاكم" كندا، قائلا إنه في حال أصبحت كندا "ولايتنا رقم 51، فإن ضرائبها سوف تنخفض بأكثر من 60%" و"سوف تتضاعف أعمالها على الفور".

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كما كرر ترامب مطالبته بسيطرة الولايات المتحدة على قناة بنما، معبرا مرة أخرى عن تذمره من الرسوم التي تدفعها السفن الأميركية خلال عبورها القناة.

وقال إن الصين تمارس نفوذا "غير قانوني" على الممر المائي الهام بينما واشنطن تنفق مليارات الدولارات على "صيانة" القناة من دون أن يكون بإمكانها التدخل في "أي شيء" على الإطلاق، بحسب تعبيره.

كما قال إن جنودا صينيين يديرون قناة بنما، من دون أن يقدم دليلا على ذلك.

وكانت بنما رفضت تصريحات سابقة للرئيس المنتخب بهذا الشأن، وقال الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو إن القناة لا تسيطر عليها الصين أو المجموعة الأوروبية أو الولايات المتحدة أو أي قوة أخرى، لا بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفي منشور، أعلن ترامب عن اختياره كيفن مارينو كابريرا سفيرا لدى بنما، "الدولة على قناة بنما التي تنهبنا أكثر مما يمكن أن تحلم به".

كما عبر الرئيس الأميركي المنتخب عن رغبته في شراء جزيرة غرينلاند الشاسعة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي تحت سيادة الدانمارك، وكان قد قال قبل ذلك بأيام إن السيطرة على الجزيرة "ضرورة مطلقة" للولايات المتحدة.

ودفع تهديد ترامب الدانمارك لزيادة الإنفاق الدفاعي على غرينلاند.