الإدارة السورية تعيّن رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة في البلاد

أعلنت القيادة العامة في الإدارة السورية الجديدة، اليوم الخميس، تعيين أنس خطاب رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة بالبلاد، في إطار إعادة هيكلة تشمل المؤسسات الحيوية للدولة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، في حسابها على منصة إكس، أن القيادة العامة أعلنت تعيين خطاب رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة للجمهورية العربية السورية.

القيادة العامة تعلن تعيين السيد أنس خطاب رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة للجمهورية العربية السورية#سانا pic.twitter.com/7FawcJKIYd — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) December 26, 2024

ويأتي تعيين خطاب ضمن خطوات إعادة هيكلة تجريها الإدارة السورية الجديدة في أهم المؤسسات بالدولة.

وكانت القيادة السورية الجديدة أعلنت، يوم الاثنين 9 ديسمبر/كانون الأول 2024، تكليف محمد البشير رئيس حكومة الإنقاذ السورية التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة تقوم بتصريف الأعمال إلى مارس/آذار 2025.

ومنذ ذلك الوقت، توالت الإعلانات عن تعيين وزراء ومسؤولين سياسيين وأمنيين في الإدارة الجديدة للبلاد.