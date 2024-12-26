استشهاد 5 صحفيين وغارات إسرائيلية على مناطق مختلفة بغزة

أعلنت قناة "القدس اليوم" استشهاد 5 من صحفييها، فجر اليوم الخميس، بغارة جوية إسرائيلية استهدفت عربة البث الخارجي التابعة للقناة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع غارات جوية في مناطق مختلفة من القطاع.

ونعت القناة، في بيان، الصحفيين الخمسة، وهم فيصل أبو القمصان وأيمن الجدي وإبراهيم الشيخ خليل وفادي حسونة ومحمد اللدعة.

وقالت القناة إن الخمسة قتلوا "أثناء تأديتهم واجبهم الصحفي والإنساني"، واصفة الحادث بأنه "جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال ضد الصحفيين" الفلسطينيين.

🔴 اللحظات الأولى بعد استهداف طائرات الاحتلال بشكل مباشر مركبة صحافة تابعة لقناة القدس اليوم أمام بوابة مستشفى العودة وسط قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 5 صحفيين. pic.twitter.com/YJQ3sw7U2T — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPl) December 26, 2024

وبثت القناة مقطع فيديو يُظهر مصور القناة في وسط القطاع أيمن الجدي محتفيا بمولوده الأول، قبيل ساعات من مقتله.

وقال شهود عيان إن صاروخا أطلقته طائرة إسرائيلية أصاب بشكل مباشر عربة البث الخارجي التي كانت متوقفة أمام مستشفى العودة في مخيم النصيرات، مما أسفر عن استشهاد العاملين الخمسة واحتراق السيارة بالكامل.

إعلان

وأعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الأسبوع الماضي، في بيان، استشهاد أكثر من 190 صحفيا وإصابة أكثر من 400 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

غارات متفرقة

وفي ذات السياق، استشهد 5 أشخاص وأصيب 20 في قصف إسرائيلي لمنزل في حي الزيتون بمدينة غزة. وحذر المسعفون من أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع بالنظر لأن هناك العديد من الأفراد المحاصرين تحت الأنقاض.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الاحتلال أطلق النار من آليات وطائرات مسيّرة بشكل متواصل تجاه المناطق الجنوبية الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وذلك بالتزامن مع سماع دوي انفجار في المدينة.

كما قالت مصادر محلية إن انفجارا وقع نتيجة عملية نسف لمباني سكنية في مدينة بيت لاهيا شمالي غزة.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارة جوية استهدفت جباليا البلد شمال القطاع.

وقالت مصادر محلية إن شهداء ومصابين سقطوا جراء قصف الاحتلال منزلا في شارع غزة القديم في جباليا البلد.

وقال مستشفى العودة إن قوات الاحتلال فجرت روبوتا مفخخا بجوار المستشفى في تل الزعتر شمالي القطاع.

وفي الجنوب، أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية نيرانها تجاه مدينة رفح.