أوكرانيا تتهم روسيا بإسقاط طائرة الركاب الأذرية

اتهمت أوكرانيا روسيا بإسقاط طائرة ركاب أذرية أمس الأربعاء، أسفر عن مقتل 38 شخصا، فيما أعلنت باكو الحداد الوطني على الضحايا.

وأفاد أندري كوفالينكو رئيس مركز مكافحة التضليل في مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، في بيان عبر حسابه على منصة "تلغرام"، بأن الطائرة من طراز إمبراير 190 التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية (آزال)، والتي كانت في رحلة باكو-غروزني، أسقطها نظام الدفاع الجوي الروسي.

وأضاف "تم إسقاط الطائرة إمبراير 190 التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية، التي كانت في طريقها من باكو إلى غروزني صباح الأربعاء، من قبل نظام الدفاع الجوي الروسي".

وأردف "تضررت الطائرة جراء قصف روسي. وعوضا عن توجيه الطائرة إلى غروزني للهبوط بشكل عاجل وإنقاذ حياة الركاب، تم إرسالها إلى كازاخستان".

ولم يصدر عن الجانب الروسي تعليق فوري على اتهامات المسؤول الأوكراني.

والأربعاء، أعلنت الخطوط الجوية الأذربيجانية، تحطم طائرة ركاب تابعة لها قرب مدينة أكتاو الكازاخية.

وأعلن المتحدث الإعلامي للخطوط الجوية الأذربيجانية فريد حسينوف، نجاة 32 شخصا من أصل 67 كانوا على متن طائرة الركاب.

وقال حسينوف إن الطائرة كانت تقل 62 راكبا و5 من أفراد الطاقم، وذكر أن 37 من الركاب أذربيجانيو الجنسية، و16 روس و6 كازاخيون و3 قرغيزيون.

إعلان

وأظهر مقطع مصور هبوط الطائرة بسرعة قبل أن تشتعل بها النيران لدى اصطدامها بالأرض على الشاطئ المقابل لبحر قزوين وتصاعد دخان أسود كثيف منها.

وشوهد ركاب مصابون بكدمات وملطخون بالدماء وهم يسارعون بالخروج من جزء من جسم الطائرة لم يلحق به ضرر جسيم.