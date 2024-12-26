أمن السلطة يعتقل 3 "مطلوبين" في جنين

أعلن الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية أنور رجب أنه تم القبض على 3 ممن وصفهم بالمطلوبين في منزل ببلدة سيلة الحارثية غربي جنين.

وكان الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية أكد أن الحملة الأمنية في مخيم جنين -والتي انطلقت تحت عنوان "حماية وطن"- مستمرة لملاحقة من سماهم "الخارجين عن القانون".

من جهتها، قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس إن "ما يحدث في مخيم جنين هو تقاسم وظيفي بين السلطة والاحتلال".

ورفضت الكتيبة الاتهامات التي يوجهها أمن السلطة إلى المقاومين، وقالت في بيان إن "هدف الحملة هو إنهاء المقاومة في المخيم".

حملة متزايدة واحتقان شعبي

وتتواصل الحملة الأمنية التي تنفذها أجهزة الأمن الفلسطينية في مخيم جنين، والتي أسفرت عن 8 قتلى، بينهم 3 من عناصر الأجهزة الأمنية.

يأتي ذلك وسط تزايد الاحتقان الشعبي الفلسطيني داخل المخيم جراء الحصار المتواصل لليوم الـ16 على التوالي، والذي أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية، وسط انقطاع الكهرباء والمياه ومنع إزالة النفايات.

ومنذ أكثر من أسبوعين تواصل قوات الأمن الفلسطينية عملية عسكرية في المخيم، في حين تقول كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن الحملة الأمنية تستهدفها.

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ووفق تصريح لناطق باسم كتيبة جنين للجزيرة، فإن السلطة الفلسطينية تريد "جنين بلا سلاح مقاومة".

يذكر أن إسرائيل تواصل حربها على غزة للشهر الـ15 على التوالي، وقد استشهد وأصيب أكثر من 154 ألف فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- ودُمرت أغلبية البنية التحتية من منازل ومدارس ومستشفيات.