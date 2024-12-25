8 شهداء وإصابة قائد لواء إسرائيلي بانفجار عبوة ناسفة في طولكرم

أعلن الجيش الإسرائيلي -مساء أمس الثلاثاء- إصابة قائد لواء شمال الضفة الغربية المقدم كيوف بجروح في انفجار عبوة ناسفة بمخيم طولكرم، مشيرا إلى أن قائد فرقة الضفة في الجيش المقدم ياكي دولف كان أيضا في الآلية العسكرية المستهدفة.

يأتي ذلك بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 8 مواطنين وإصابة عدد آخر خلال اقتحام الاحتلال المتواصل لمخيمي طولكرم ونور شمس، وسط اشتباكات مسلحة وانفجارات متواصلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وحرس الحدود ينفذون عملية عسكرية تستهدف ما وصفوه "الإرهاب" في طولكرم.

الاحتلال يسحب إحدى آلياته المعطوبة جرّاء استهدافها بعبوة في مخيم طولكرم، حيث أصيب فيها قائد لواء منشيه (لواء جنين وطولكرم) المقدم كيوف. pic.twitter.com/vqeJ2Bfp2N — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 24, 2024

تدمير واسع

واصلت جرافات الاحتلال أعمال التدمير الواسعة بمخيمي طولكرم ونور شمس، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن مُسيرة تعاملت مع "خلية" في نور شمس.

وفي وقت سابق أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية في طولكرم، وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وحاصرت مخيمي طولكرم ونور شمس، ودفعت بتعزيزات عسكرية رفقة جرافات.

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من جهتها، قالت سرايا القدس-كتيبة طولكرم، التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في بيان إن مقاتليها "يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في محاور القتال بمخيم طولكرم، ويستهدفون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات".

وأعلنت تمكنها "من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقًا في جرافة عسكرية من نوع "دي-9″ بمخيم نور شمس، محققة إصابات مؤكدة".

اقتحامات

من ناحية أخرى، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 3 مواطنين جراحهم متفاوتة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة، في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأضاف الهلال الأحمر أن امرأة فلسطينية أصيبت برضوض، إثر اعتداء قوات الاحتلال عليها بالضرب خلال اقتحام نابلس.

وكشف أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا بعد إصابته، ومنعت طواقم الإنقاذ من الوصول إليه.

كما أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرقي المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا آخر، مشيرة إلى أن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة وانتشرت في شوارعها.

كما دهم الجنود الإسرائيليون منازل المواطنين واعتلى القناصة أسطحها، وسط مواجهات مع شبان تصدوا للاقتحام.

وفي الخليل جنوبي الضفة، أصيب 4 فلسطينيين بجراح، إصابة أحدهم خطيرة، بعدما أطلق جنود الاحتلال النار عليهم في منطقة واد الوردان الواقع بين بلدة بيت أمر ومخيم العروب.

وقد منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من نقل المصابين واحتجزت 3 جرحى، ثم سمحت في وقت لاحق بنقل المصاب الرابع إلى مستشفى الميزان بمدينة الخليل.

اعتداءات المستوطنين

على صعيد آخر، اقتحم مستوطنون مساء أمس تجمعين فلسطينيين وأطلقوا النار وخربوا ممتلكات فيهما شرق وجنوبي الضفة المحتلة.

وقال حسن مليحات، مشرف منظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو" إن مستوطنين يستقلون 7 مركبات هاجموا تجمع عرب المليحات البدوي في منطقة المعرجات شمال غرب مدينة أريحا.

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وأوضح أن المستوطنين قاموا بهدم بركس (منشأة من الصفيح تستخدم لأغراض زراعية غالبا) في التجمع البالغ عدد سكانه نحو 500 نسمة، وأطلقوا النار وألقوا الحجارة على بيوت المواطنين.

وجنوبي الضفة، قالت وكالة وفا الفلسطينية الرسمية إن مستوطنين "اقتحموا مساكن الصفيح، والخيام والكهوف في خربة الحلاوة بمسافر يطا، وفتشوها، وروعوا الأطفال والأهالي".

كما دهم المستوطنون حظائر الأغنام وفتشوا مساكن الفلسطينيين، واحتجزوا مالكيها ومنعوهم من التحرك في المنطقة. كما اعتدوا على أحد الفلسطينيين وحطموا سيارته وصادروا بطاقته الشخصية.

يشار إلى أن مدن وبلدات الضفة باتت مؤخرا مسرحا لاقتحامات يومية متكررة ينفذها الجيش الإسرائيلي ومستوطنون، ويتخللها استشهاد وجرح فلسطينيين، بالإضافة إلى حالات الاعتقال وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، مما أسفر عن 832 شهيدا ونحو 6 آلاف و500 جريح، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.