وزير الخارجية السوري يحذر إيران من "بث الفوضى" في بلاده

حذر وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني -مساء أمس الثلاثاء- إيران من "بث الفوضى" في سوريا، داعيا طهران إلى احترام إرادة الشعب وسيادة وسلامة البلاد.

وكتب الشيباني عبر حسابه بمنصة إكس "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها" وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وتابع "نحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحملهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد صرح -أول أمس، خلال مؤتمر صحفي- بأنه لا يوجد أي اتصال مباشر بين حكومة بلاده والإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع.

وزعم بقائي أن الوجود الإيراني (العسكري) السابق في سوريا كان هدفه "مكافحة الإرهاب".

وتابع أن بلاده تبادلت الآراء مع تركيا بخصوص سوريا، مضيفا أن "لكل طرف مرتبط بتطورات المنطقة وسوريا روايته الخاصة للأحداث، ولكن ليس من الضروري أن نقبل كل هذه الروايات".

وزاد بأنه لم يعد هناك أي مواطن إيراني في سوريا بعد التطورات الأخيرة، وأن طهران توصي مواطنيها بعدم الذهاب إلى سوريا "بسبب الوضع الغامض هناك".

يشار إلى أن إيران كانت الداعم الإقليمي الرئيسي لنظام الرئيس المخلوع الأسد الابن الذي أطاحت به قوات المعارضة السورية في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

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وبعد سقوط الأسد، أعلن الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة ورئاستها لإدارة المرحلة الانتقالية.

وحكم بشار سوريا لمدة 24 عاما -منذ 17 يوليو/تموز 2000 خلفا لوالده حافظ– وفر من البلاد وعائلته خفية إلى روسيا التي أعلنت منحه حق اللجوء لما اعتبرتها "أسبابا إنسانية".