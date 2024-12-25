روسيا تضرب منشآت طاقة أوكرانية وكييف تقصف كورسك

شنت روسيا اليوم الأربعاء، ضربة "واسعة" استهدفت منشآت طاقة حيوية في أوكرانيا، فيما أسفر قصف أوكراني عن مقتل 4 وإصابة آخرين في منطقة كورسك الحدودية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الضربة كانت "واسعة النطاق" واستهدفت منشآت طاقة حيوية في أوكرانيا تدعم عمل المجمع العسكري الصناعي لكييف.

وأوضحت الوزارة الروسية -في بيان- أن "أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة استهدفت منشآت حيوية للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا تدعم عمل المجمع العسكري الصناعي. وتم تحقيق الهدف من الضربة واستهداف جميع المنشآت".

وذكرت أن القوات الروسية سيطرت على منطقة فيدرودجينيا شرق أوكرانيا.

قصف أوكراني على كورسك

في المقابل، أدت ضربة أوكرانية إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 بجروح في بلدة لغوف الروسية في منطقة كورسك المحاذية لأوكرانيا، بحسب ما أفاد حاكم المنطقة.

وقال الحاكم ألكسندر خينشتين على تليغرام "نتيجة القصف الهمجي من القوات المسلحة الأوكرانية على لغوف المسالمة، قتل 3 أشخاص وتوفي شخص آخر لاحقا في المستشفى" بعد إصابته بجروح.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.