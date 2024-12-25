مشاورات داخلية إسرائيلية وقطر تؤكد استمرار مفاوضات صفقة التبادل

أفاد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -أمس الثلاثاء- أن فريق التفاوض في العاصمة القطرية سيعود إلى إسرائيل لإجراء "مشاورات داخلية" بشأن صفقة لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "بعد أسبوع مهم من المفاوضات".

ويأتي ذلك بينما أعلنت قطر أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى "ما زالت جارية بين القاهرة والدوحة، ولا يمكن التنبؤ بموعد الوصول لاتفاق".

كما تظاهر الآلاف في مدن إسرائيلية عدة للمطالبة بالتوصل الى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية -عن مصدر مطلع- أن محادثات الصفقة لم تتعثر وأنها في مرحلة تتطلب قرارات سياسية في إسرائيل.

وقالت الخارجية القطرية إن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ما زالت جارية، في إطار المناقشات الفنية والتقنية.

ودعا الناطق باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري -في مؤتمر صحفي بالدوحة- جميع الأطراف للتعاون مع الوساطة القطرية المصرية الأميركية "بجدية كاملة، ودون أي إجراءات قد تعطل نجاح هذه المفاوضات".

أبرز ما جاء في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لمستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري ⁦@majedalansari⁩ ⁧#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/1ptQVELOG4 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) December 24, 2024

مفاوضات متعثرة

ولأكثر من مرة، تعثرت مفاوضات تبادل الأسرى التي تجري بوساطة قطرية مصرية أميركية، جراء إصرار نتنياهو على استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع الفلسطيني المحاصر.

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وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 -بدعم أميركي وعلى مرأى ومسمع من العالم كله- عدوانها على غزة مما أسفر عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.