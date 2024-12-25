قتيلان في اشتباكات بطرطوس وحظر تجوال في جبلة وحمص

قال مصدر في وزارة الداخلية السورية للجزيرة إن قتيلان و4 جرحى من قوات وزارة الداخلية جراء الاشتباكات بطرطوس غربي البلاد.

وأضاف المصدر أن الاشتباكات وقعت على خلفية مظاهرات نددت بحرق مقام لشخصية علوية في حلب شمال سوريا.

وأكد المصدر أن "عناصر من بقايا النظام البائد أحرقت المقام العلوي بعيد سقوط حلب لإثارة الفتنة"، وفق قوله.

تحت شعارات ياعلي متظاهرين في طرطوس

من يقوم بتحريك هؤلاء هم مشايخ العلويين

تحركوا من أجل كذبة المقام ولم يتحركوا لمجازر استمرت ل 13 سنة pic.twitter.com/8zkCwS4ZwL — Wolverine (@Wolveri07681751) December 25, 2024

وطرطوس الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، ذات غالبية تعود للطائفة العلوية التي ينتمي لها الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي أطاحت به فصائل مسلحة في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري قبل فراره إلى موسكو.

بدوره أعلن مجلس مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية الساحلية (غرب) حظر للتجوال من الساعة الثامنة مساء اليوم حتى الثامنة صباح غد.

في السياق نفسه، أعلن محافظ حمص حظر التجول في المدينة من الساعة 6 مساء اليوم إلى 8 صباح غد، ودعا المواطنين إلى عدم الخروج إلى الشوارع في هذه الفترة.

وقال مصدر في وزارة الداخلية السورية للجزيرة إنه تم إرسال تعزيزات أمنية إلى حمص لضبط الأمن والاستقرار والعمليات التخريبية.