عملية دهس قرب مستوطنة غوش عتصيون واستنفار جيش الاحتلال

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية دهس قرب تجمع غوش عتصيون الاستيطاني جنوب بيت لحم بالضفة الغربية مساء اليوم الأربعاء، إذ استدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من القوات إلى المنطقة على الفور.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إنه تم إلقاء القبض على المشتبه بتنفيذه عملية الدهس بعدما طاردته القوات الإسرائيلية.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان أولي إنه تلقى بلاغا بشأن عملية دهس عند مفرق غوش عتصيون.

مشاهد من مكان عملية دهس قرب مفرق غوش عتصيون جنوب بيت لحم. pic.twitter.com/XsMPmmLFSp — القسطل الإخباري (@AlQastalps) December 25, 2024

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية والقناة الـ14 أن حالة المصاب في العملية خطيرة.

وقالت الصحفية فاطمة خمايسي للجزيرة إن هوية المصاب لم تتضح على الفور، إن كان مستوطنا أو جنديا في جيش الاحتلال.