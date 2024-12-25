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عملية دهس قرب مستوطنة غوش عتصيون واستنفار جيش الاحتلال

عملية دهس في غوش عتصيون جنوب بيت لحم https://x.com/flyfy123/status/1871963196023787779
جنود الاحتلال في موقع العملية قرب تجمع غوش عتصيون الاستيطاني (مواقع التواصل)
25/12/2024-|آخر تحديث: 25/12/202408:33 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية دهس قرب تجمع غوش عتصيون الاستيطاني جنوب بيت لحم بالضفة الغربية مساء اليوم الأربعاء، إذ استدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من القوات إلى المنطقة على الفور.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إنه تم إلقاء القبض على المشتبه بتنفيذه عملية الدهس بعدما طاردته القوات الإسرائيلية.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان أولي إنه تلقى بلاغا بشأن عملية دهس عند مفرق غوش عتصيون.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية والقناة الـ14 أن حالة المصاب في العملية خطيرة.

وقالت الصحفية فاطمة خمايسي للجزيرة إن هوية المصاب لم تتضح على الفور، إن كان مستوطنا أو جنديا في جيش الاحتلال.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية

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