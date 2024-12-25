شهداء بغزة والاحتلال يفخخ محيط مستشفى كمال عدوان

استشهد 9 فلسطينيين وأصيب أكثر من 15 آخرين في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة خلال ساعات فجر اليوم الأربعاء، في حين أقدم جيش الاحتلال على تفجير محيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 7 آخرين في قصف إسرائيلي على شقة سكنية وخيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس.

كما استشهد 3 فلسطينيين، بينهم امرأة، في قصف إسرائيلي على منزلين وسط قطاع غزة، واستشهد آخر وأصيب 4 آخرون في غارة إسرائيلية على شقة سكنية لعائلة أبو دلال في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي شمال قطاع غزة، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال أطلقت النار على مستشفى كمال عدوان، بالتزامن مع نسفها منازل في محيطه.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال أقدم -أمس الثلاثاء- على تفجير روبوتين مفخخين بمحيط المستشفى، مما أحدث أصواتا قوية سمعت من مدينة غزة.

والاثنين، قال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية إن الدبابات والجرافات الإسرائيلية اقتربت وبشكل مباشر الأحد من البوابة الغربية للمستشفى تحت نيران كثيفة موجهة نحو المستشفى وأقسامها.

وتابع أن بعض الرصاصات اخترقت وحدة العناية المركزة، وقسم الولادة، وقسم الجراحة المتخصصة بعدما تم إجلاء المرضى إلى ممرات المستشفى.

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وبعد أيام من بدء العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة بمحافظة الشمال، تعرض مستشفى كمال عدوان ومحيطه لاستهداف إسرائيلي بالقذائف والنيران، إلى جانب فرض حصار مشدد عليه، تارة بآليات الاحتلال، وتارة أخرى بنيران مسيراته.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.