ترامب: سأسعى لتطبيق الإعدام ضد المغتصبين والوحوش

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب -أمس الثلاثاء- إنه سيوجه وزارة العدل إلى "السعي بقوة" لتطبيق عقوبة الإعدام لحماية الأميركيين من "المغتصبين العنيفين والقتلة والوحوش" حين يتولى السلطة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

وجاء بيان ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" ردا على إعلان الرئيس الحالي جو بايدن -أول أمس- أنه خفف الحكم عن 37 من أصل 40 سجينا على المستوى الاتحادي كان محكوما عليهم بالإعدام، لتصبح عقوبتهم السجن مدى الحياة دون السماح بالإفراج المشروط.

وقد ندد الفريق الانتقالي لترامب بقرار الرئيس، ووصفه بأنه مقيت ومؤيد للمدانين الذين هم "من بين أسوأ القتلة في العالم".

وقال الرئيس المنتخب "بمجرد تنصيبي، سأوجه وزارة العدل إلى السعي بقوة لتطبيق عقوبة الإعدام لحماية الأسر والأطفال الأميركيين من المغتصبين العنيفين والقتلة والوحوش".

وكان ترامب قد أعاد تنفيذ عقوبات الإعدام الاتحادية فترة ولايته الأولى من عام 2017 إلى 2021 بعد توقف دام نحو 20 عاما.

وفي المقابل، كان بايدن -الذي ترشح للرئاسة- معارضا لهذه العقوبة وأوقف عمليات الإعدام على المستوى الاتحادي حين تولى المنصب في يناير/كانون الثاني 2021.

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وعلى خلاف الأوامر التنفيذية، لا يستطيع الرئيس المنتخب إلغاء قرارات العفو السابقة، لكن بإمكانه السعي إلى فرض عقوبة الإعدام بقوة أكبر في أي قضايا مستقبلية.