القسام تبث فيديو لمعاركها مع جيش الاحتلال شمال النصيرات

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، مشاهد من المعارك الدائرة بين مقاتليها وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد استهداف دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" المضادة للدروع، في منطقة المخيم الجديد شمال النصيرات.

ووفق اللقطات، كان أحد الجنود يعتلي الدبابة الإسرائيلية لحظة إصابتها بصورة مباشرة، حيث سُمعت تكبيرات مقاتلي القسام بعد الاستهداف مباشرة.

ووثقت المشاهد، أيضا، استيلاء مقاتلي القسام على طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "إيفو ماكس".

ويتعرض المخيم الجديد في النصيرات لعمليات توغل وقصف إسرائيلي متكررة في ظل مساعي جيش الاحتلال إلى توسعة محور نتساريم الفاصل بين شمالي قطاع غزة ووسطه وجنوبه.

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مثل مشاهد تفجير واستهداف آليات عسكرية إسرائيلية بعبوات ناسفة وقذائف مضادة للدروع.

كذلك دأبت القسام على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.